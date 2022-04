Il Real Betis ed Héctor Bellerín vogliono ancora stare insieme anche per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, il club sta lavorando per negoziare con l'Arsenal uno sconto sul cartellino del giocatore. La squadra andalusa avrebbe fatto una prima offerta da 10 milioni di euro, a cui non ha ancora risposto la squadra inglese. Il suo contratto con i gunners scade nell'estate del 2023.