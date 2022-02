Junior Firpo non dimentica il suo passato, anzi lo desidera ancora. Il calciatore ispano-dominicano, ora in forza al Leeds dopo che il Barcellona lo ha venduto per 15 milioni di euro la scorsa stagione, ha voglia di tornare nella Liga ma direzione Siviglia. In una recente intervista concessa a Dazn, infatti, ha espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia del Betis, squadra con la quale ha mosso i primi passi da professionista.