Emerson, difensore brasiliano di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis, è stato intervistato da Fox Sports ed ha rivelato di sentirsi pronto per sbarcare al Camp Nou: “Mi sento migliorato sotto molto aspetti. La tecnica, il posizionamento, soprattutto la fase difensiva. Ora so che sarà molto affinarmi. Si parla molto della Seleçao, sono già stato convocato una volta ma in questo momento penso solo alla mia squadra”.