Joaquin Sanchez, leggenda del Real Betis ed ex giocatore di Valencia e Fiorentina, ha parlato a Dazn:



"Sono diventato azionista del club. Spesso dico al Mister: 'attento che sono il tuo capo'. Quando faccio i discorsi prepartita, inizio specificando: 'Non vi sto parlando come compagno, né come amico, né come capitano. Io vi sto parlando come tifoso del Betis'".



RITIRO - "Quando mi ritirerò, mi sentirò morire dentro e scoppierò in un pianto. Credo che nessuno sia pronto per il momento del ritiro. Anche se ci pensiamo spesso, noi calciatori non siamo preparati: abbiamo fatto quello per tutta la vita. Per quanto tu possa pensarlo e prepararlo, non sarò capace di dire due parole consecutive".