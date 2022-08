L'avventura di Luiz Felipe al Betis non è partita con il piede giusto. L'ex Lazio infatti non è ancora stato registrato come nuovo acquisto per la squadra di Siviglia. Ora per evitare nuove complicazioni, dalla Spagna, riportano la sua intenzione di abbassarsi lo stipendio per favorire l'ufficialità del suo passaggio in Spagna.