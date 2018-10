Il tecnico del Betis Quique Setien ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Milan? Un’ottima squadra, con giocatori capaci di rompere l’equilibrio, gente di esperienza come Higuain, un centrocampo solido e interpreti privilegiati come Suso. Penso che a San Siro avremo le nostre opzioni ma per noi sarà una gara complicata anche dallo scenario che la ospita. Tanti dei miei ragazzi hanno poca o nulla esperienza internazionale, abbiamo sofferto in questo senso con l’Olympiacos, figuriamoci a Milano. Ho tre giocatori, Francis, Junior Firpo e Loren, che hanno meno di 25 partite di Liga".