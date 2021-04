Dopo l'ottimo 0-0 di Valdebebas contro il Real Madrid, è aria di rinnovi in casa Betis Siviglia. Uno di loro è Joaquín, e non dovrebbero esserci problemi per continuare un'altra stagione insieme al 39enne ex Fiorentina. E l'altro è Víctor Ruiz: difensore centrale ex Napoli, come riporta il quotidiano Marca, si è guadagnato la fiducia del club e dello staff tecnico e i biancoverdi danno per scontata anche la sua permanenza.