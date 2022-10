: Mani d’acciaio sul primo tiro di Rodri. Sul tiro di Canales non può davvero nulla vista la deviazione di Ibanez.:. Chiusura Santa al 25’ su un taglio centrale che poteva far sanguinare la Roma poi si fa valere per qualche avanzata di nervi.: Dopo la Colonna Traina, quella di Marco Aurelio e quella di Antonino Pio ecco quella di Greenwich. L’inglese non si ferma mai, non crolla mai.: Sfortunato quando devia in porta il pallone calciato da Canales. E nella ripresa qualche pastrocchio.La vista è ancora annebbiata da una gomitata quando si perde Miranda. Quando riaccende i fari però ritrova la strada e spesso abbaglia il diretto concorrente.Perde qualche pallone di troppo e quando Canales la mette sulla corsa arranca. (1’st Camara 6,5: mette la palla per Belotti con grande lucidità. Poi qualche difetto di forma)Cerca il riscatto dandosi da fare nella lotta a denti stretti con Guardado e compagni. A volte ne esce vincente, a volte soccombe.Davanti è spavaldo e combattivo, dietro commette ancora errori. Come quello da cui poi viene partorito il gol (25’st Vina 6: diligente): Ha la responsabilità raddoppiata, da trequartista arretrato e supporto per un centrocampo esausto. Parte bene ma entra troppo presto in modalità stand-by. (42’st El Shaarawy sv): Due facce di Tammy. La prima è apatica, quasi irritante. Nella ripresa invece è serio, concreto e fa un gran lavoro tra le lineeIl canto del vespro. Ci prova a fine primo tempo con mezzo piede però in fuorigioco. Gli annullano pure il secondo ma il Var ristabilisce l’ora della sveglia. (31’st Bove sv)In un mare di difficoltà prova a far nuotare la sua Roma fino alla riva di metà novembre. Contro il Betis nel doppio confronto meritava di più.(86’ Moreno sv)(80’ Carvalho sv)(69’ Iglesias 5,5)(80’ Rodriguez sv)(69’ Henrique 5,5)