Senza Dybala e senza Zaniolo, ma con l'obbligo di fare punti per non abbandonare il percorso in Europa League. A Siviglia contro il Betis a partire dalle 18.45, la Roma di José Mourinho si gioca tutto con l'obiettivo di fare almeno un punto per rimanere in corsa per il secondo posto e non "accontentarsi" con due giornate d'anticipo della retrocessione in Conference League.



DOVE VEDERLA - Betis-Roma, con calcio d'inizio all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia dalle 18.45 sarà trasmessa in diretta tv dalle piattaforme Dazn e Sky con quest'ultima che la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Su smartphone, tablet e pc, in streaming, la gara sarà visibile sulle app di Dazn, Sky Go e Now



LE PROBABILI

Real Betis (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodriguez, Guardado; Joaquin, Canales, Luiz Henrique; William José. All.: Pellegrini

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All.: Mourinho