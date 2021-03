Juan Miranda, sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Betis Siviglia. Il terzino destro della Rojita, che sarà avversaria della nostra under 21 sabato pomeriggio, ed ex canterano del Barcellona, è però in prestito in Andalusia proprio dai blaugrana.



Secondo AS, il Betis vorrebbe tenersi Miranda anche l’anno prossimo e punta sulla voglia del ragazzo di rimanere a Siviglia per convincere il Barcellona.