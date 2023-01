Il Betis si prepara alla cessione di un centrocampista. Secondo Mundo Deportivo il club spagnolo sta trattando con il Tigres per il trasferimento di Diego Lainez, classe 2000 messicano che non è riuscito ad essere all'altezza delle grandi aspettative che lo hanno accompagnato dopo il suo arrivo dal club America. Il giocatore, attualmente in prestito allo Sporting Braga, interromperà anticipatamente la sua permanenza in Portogallo per poi fare ritorno in Messico.