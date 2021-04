Questo weekend l’Atlético Madrid di Simeone farà visita al Betis in una partita decisiva per l’assegnazione della Liga. Gli occhi, oltre che sul punteggio, saranno puntati sul centrocampista del Betis, Sergio Canales, che, a trent’anni, sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Secondo quanto scritto da AS, infatti, il Betis dovrà fare delle plusvalenze quest’estate e l’ex Real Madrid e Real Sociedad piace molto al Cholo.