Gonzalo Villar è una delle rivelazioni della Roma ed è finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Il centrocampista, intervenuto a 'El Transistor' su Onda Cero, commenta i rumors: "È sempre un piacere parlare dell'interesse di una squadra come l' Atlético Madrid, ma a Roma sta andando tutto incredibile sia a livello personale che a livello calcistico (...) A Roma mi hanno mostrato un progetto molto ambizioso e che si fidavano di me come giocatore. In Spagna non mi è stato presentato alcun progetto al livello di quello della Roma ed è per questo che sono venuto qui. Non ho debuttato in campionato in Spagna e in Italia comincio ad esserlo ben noto ma capisco che ci sono persone in Spagna che non sanno nemmeno chi sono".