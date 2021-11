In scadenza nel 2023 con il Betis Siviglia, ​Nabil Fekir sta trattando il rinnovo. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, l'ex Lione ha però voluto chiarire la sua posizione: "A Siviglia sto bene, giocare o meno in Europa non sarà determinante nella mia scelta" ha detto a Marca.