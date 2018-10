Giovani, centrocampista del Betis Siviglia, ha così parlato a Sky Sport dopo il 2-1 contro il Milan di San Siro: “Sono molto contento per il gol di oggi e per la vittoria della squadra, arrivata contro una grande rivale ed in uno stadio importante. Abbiamo portato a casa tre punti e siamo davvero felici. Sapevamo che tanti tifosi erano venuti qui a fare il tifo per noi e li abbiamo ripagati con il nostro gioco. Abbiamo dominato per larghi tratti di gara., in Argentina se ne parlava tanto. Poi sono andato a Parigi e sono contento di aver debuttato questa sera in uno stadio mitico”.