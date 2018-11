salva il risultato nel finale con un intervento provvidenziale su Tello, incolpevole sul gol subito.combattente coriaceo, vince diversi duelli con Sanabria. Costretto al cambio per un duro colpo subito, da valutare in vista della Juventus. (Dal 36' st Romagnoli s.v),nel primo tempo sbanda a ogni attacco del Betis per vie centrali, sbagliando anche spesso posizione in marcatura. Molto meglio nella ripresa.gioca una buona gara dal punto di vista difensivo: unico neo l'intervento in ritardo in occasione del gol subito, ma doveva mettere una pezza a una errata lettura di Bakayoko. Diligente.schierato come esterno del centrocampo a 5, finisce per fare tanta fatica con Junior Firpo che lo prende sempre alle spalle. Sbaglia tanto anche in fase d'impostazione, spaesato.tiene alto il pressing per 90', annulla Canales e mette più di un rammendo nei momenti di difficoltà.non fa nulla di straordinario, ma risulta spesso decisivo nei tanti contrasti vinti a centrocampo. Ha delle responsabilità sulla marcatura del Betis quando non copre su Lo Celso.l'impegno c'è, Hakan mostra segnali di ripresa anche se è ancora il lontano parente del giocatore ammirato nella scorsa stagione.(Dal 43' sts.v),tra i nuovi acquisti rossoneri è quello che sta faticando di più a entrare nei concetti di gioco della squadra. Perde malamente il pallone che manda in porta il Betis per l'iniziale vantaggio.(Dalentra e ne combina due molto gravi: prima si fa soffiare un pallone in una zona interessante, poi regala un corner nel recupero agli avversari );gioca con la consueta classe e tranquillità anche nei momenti di maggiore pressione avversaria, facendo rifiatare i suoi. Trova il primo gol in Europa League con una traiettoria velenosa su calcio piazzato.una partita di grande sofferenza, dove Bartra lo anticipa spesso e volentieri. Troppo isolato, non incide.tra primo e secondo tempo si è fatto sentire e ha ottenuto la reazione che voleva. Falcidiato dagli infortuni, non può fare molto meglio.l'indecisione sulla conclusione di Suso pesa tantissimo.tiene bene la linea, sul gioco aereo concede poco e nulla.beniamino di casa, rapido ed elegante in tutte le chiusure sugli attaccanti rossoneri. Giocatore abituato ad altri palcoscenici.l'anello debole della difesa betica, il Milan sfonda spesso dalla sua zona di competenza.ha il match ball nel finale ma centra in pieno Reina.bissa la grande prova di San Siro: segna, rifinisce, detta i tempi con ritmo e qualità.muscoli e sostanza per il centrocampo bianco verde. Per la qualità ripassare in un'altra occasione.deitre di centrocampo è quello che entra in partita solo a sprazzi. L'argento nei suoi piedi è vivo, ma questa sera si prende una serata di riposo.ndiavolato, percorre km su km a mille all'ora. Suo l'assist per il gol di Lo Celso.ha sulla coscienza il gol fallito, facile, al 15' del pt che poteva mettere in ghiaccio la partita.si vede poco nel convulso finale, il suo ingresso è forse tardivonon ha più l'accelerazione dei tempi migliori, ma difficilmente perde palla. Positivo.finisce per fare solo tanta confusionenon è amato dal pubblico, ma la sua squadra gioca a calcio piuttosto bene.