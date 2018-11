Ricardo Rodriguez, terzino del Milan, a Sky commenta il pari di Siviglia: "Aver pareggiato è stato importante, è un buon punto. La mia posizione? Voglio giocare sempre, per me è uguale giocare in una difesa a tre o a quattro. Penso a fare bene per la squadra. Sappiamo il nostro potenziale, lavoriamo uniti per lo stesso traguardo”. Così invece su Musacchio: “C’è stata un po’ di paura in campo. Per noi è un calciatore importante, speriamo possa riprendersi presto”.