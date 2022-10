L'allenatore del Betis Siviglia Manuel Pellegrini ha presentato la gara di Europa League con la Roma a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Affrontiamo un'ottima squadra con grandi giocatori - ha detto a Sky Sport - La differenza può farla il rendimento dei giocatori, speriamo di fare una gara come quella di una settimana fa perché vogliamo conquistare subito la qualificazione. Venire in Italia? Ho avuto diverse proposte in passato, ma non si sono concretizzate. Ora sto bene a Siviglia, ma vediamo cosa succederà in futuro".