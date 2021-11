Il futuro di Dani Ceballos sarà molto probabilmente lontano dal Real Madrid, tuttavia il centrocampista potrebbe solamente cambiare città ma non paese. Il presidente del Betis Siviglia Angel Haro a Cadena Ser si è detto possibilità circa un trasferimento del giocatore in andalusia in estate a parametro zero, e il giocatore sarebbe contento di tornare nel club dove è cresciuto che lasciò nel 2017 proprio per approdare alla casa blanca.