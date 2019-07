Niente Italia per Nabil Fekir, che nelle scorse ore è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Betis Siviglia. Il club andaluso ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo dell'ex giocatore del Lione, che ha firmato un contratto fino a giugno 2023 e sarà accompagnato in questa nuova avventura dal fratello minore Yassim, anche lui proveniente dall'OL. Nelle scorse settimane, il suo nome era stato accostato da L'Equipe prima al Milan e più recentemente al Napoli, come alternativa a James Rodriguez.



Il costo dell'operazione, secondo quanto rivelato dai media transalpini, è di 19,5 milioni di euro di parte fissa, più 10 di bonus e un 20% sull'eventuale rivendita di Fekir a un altro club francese.