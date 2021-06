OFICIAL | Víctor Ruiz amplía su vinculación con el #RealBetis



¡Más que merecido!



https://t.co/2TuieK3m04 pic.twitter.com/9m2Lk4CZbJ — Real Betis Balompié (@RealBetis) June 4, 2021

. Il trentaduenne difensoreera arrivato in Andalusia nel 2020 dal Besiktas ed è stato un elemento fondamentale in questa stagione per la linea difensiva di Pellegrini.