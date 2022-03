La stagione di Nabil Fekir non è passata inosservata in Europa. Il franco-algerino ha segnato 10 gol e 8 assist in 38 partite ed è ora sul taccuino di quattro club. Barcellona, Psg e City si sono fatti sotto con il Betis per ingaggiare il trequartista. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.