Beto ha commentato così questa sua prima parte di stagione in maglia bianconera ai microfoni della tv dell'Udinese: "L’andamento della squadra è un po’ scostante, giochiamo un tempo bene e uno meno bene. Contro il Milan però si è vista la voglia di vincere perché sappiamo di essere una squadra forte. Contro il Milan ero emozionato perché ho giocato contro Ibrahimovic, lui mi ha detto continua così che sei forte io ho detto grazie, questo momento è un sogno per me. Non ho potuto scambiare la maglia con lui perché tutti la volevano, sono riuscito solo a scattarmi una foto. Mi definisco attaccante completo perché sono alto, forte, veloce. Però ci sono ancora tante cose che devo migliorare. Quando guardo il gioco degli attaccanti di questo campionato rimango sorpreso. Il mio riferimento è Samuel Eto’o".