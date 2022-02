Intervistato da Dazn, l'attaccante dell'Udinese, Beto, ha spiegato come da piccolo apprezzasse in particolar modo l'ex fuoriclasse dell'Inter, Samuel Eto'o. Una passione, quella per il calciatore africano, che lo aveva addirittura spinto a modificare la sua firma.



"Vorrei incontrare Samuel Eto'o, il mio idolo assoluto. Da piccolo ho sempre scritto il mio nome Beto'o sul mio quaderno di scuola, per far capire quanto mi sia sempre piaciuto. Vorrei segnare un gol in finale di Champions League, e mi basterebbe appoggiare la palla a porta vuota. Per ora ho fatto il gol alla Beto qui, quello contro la Lazio dell'andata, nello stile di Adriano con l'Inter contro l'Udinese. E' quello il senso del gol alla Beto”.