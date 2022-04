Tre gol, dopo tre mesi di digiuno. Tre gol che portano a 11 il totale delle reti segnate da Beto alla sua prima stagione in Serie A. Un'annata cominciata in sordina, visto il suo arrivo a sorpresa nelle ultime ore di mercato del 31 agosto 2021, e proseguita invece con risultati sorprendenti. Tanto che, già a gennaio, si era parlato dell'interesse di tante squadre per il gigante arrivato dalla Portimonense. Tra queste club di Premier League e il Milan, anche se i piani dell'Udinese per il centravanti classe '98 sembrano essere diversi...