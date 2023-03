Le vette toccate da Antonella Clerici in un celebre lapsus, sono state raggiunte anche da Bianca Balti, celebre modella, la più seguita e pagata d'Italia, tifosa milanista, nel corso della sua intervista concessa a Belve.



Un intervento divisivo, in ogni suo aspetto, perché ha toccato temi importnatissimi, come il racconto dello stupro subito durante un rave a 18 anni, ma anche temi leggerissimi che stanno facendo il giro del web. E proprio ricordando la celebre gaffe della Clerici, Bianca Balti ha raccontato la sua "attrazione inesauribile verso... il pene"



Ecco il video che sta facendo il giro del web e altre foto della bellissima Bianca nella nostra gallery.