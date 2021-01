Bianca Gascoigne in forma smagliante. La figlia dell'ex centrocampista inglese Paul, un passato anche alla Lazio, ha deciso di operarsi per ridurre il seno. Una scelta che l'ha resa felice. Così ha comunicato a tutti i suoi follower su Instagram, oltre 300mila, del buon esito dell'intervento e della rinnovata forma fisica.



"Non mi sono ,ai sentita meglio come in questo momento, fisicamente e mentalmente - ha scritto a corredo del post pubblicato su Instagram - così felice con il mio nuovo seno più piccolo. È stata la decisione giusta, volerlo ridurre! Anche perché non mi fa sentire così pesante ora. Sono al top della mia forma fisica".



