Le ultime foto di Emily Ratajkovski, che si sta mostrando sempre di più ormai vicina al parto con foto completamente nuda in giro per casa sui suoi canali social, stanno facendo ampiamente discutere fra chi apprezza la femminilità autentica di questi scatti e chi, invece, attacca anche pesantemente la modella e storica madrina di Juve e Roma.



Fra le influencer accorse a dar man forte alla bella Emily c'è un'altra splendida modella americana, Bianca Ghezzi, oltre un milione di follower su instagram che ha voluto repostare una foto della Ratajkovski accompagnata da un commento che sta facendo il giro del web: "Il nudo è bellezza, è la nostra forma natuarale, chi lo sessualizza siete voi e non lei. Basta essere offesi da ciò che dio ci ha dato". La conoscevate? Bianca è una modella famosissima negli states per le sue campagne di intimo e costumi e noi ve la mostriamo nella nostra gallery.