, tanto da guadagnarsi il trasferimento prima ae poi allain estate. Il prestito in neroverde, per fare esperienza e collezionare minuti importanti sul campo è arrivata di conseguenza. Di questo e molto altro abbiamo parlato proprio con Bianco, per Calciomercato.com:"Ieri tutti hanno visto quanto vale come giocatore. Ciò che lo rende speciale è la sua persona. Magnani è un ragazzo di sani principi, non dei classici che si incontrano facendo questo lavoro. Ha bene in mente ciò che vuole fare, anche se è arrivato tardi. Gli ho sempre detto:. Lui vuole che io lo guardi giocare partita dopo partita per avere il mio giudizio. Le qualità le posso ammirare tutti, ha un potenziale enorme. A Siracusa gli ho semplicemente dato fiducia ed è salito di livello. Sta facendo quel che merita ora".