William Bianda ha firmato ieri con la Roma fino al 2023. Classe 2000 che arriva dal Lens, paragonato a Umtiti, ha rilasciato la sua prima intervista al sito ufficiale dei giallorossi: "Le mie prime ore a Roma sono andate molto bene, sono stato accolto benissimo. Il viaggio è stato un po' lungo, ma sono davvero felice di essere a Roma. Se ho parlato con Monchi? Sì, mi ha messo subito a mio agio. Mi ha parlato del progetto sportivo del club e io sono certo di avere fatto la scelta giusta per la mia carriera. Sono convinto della bontà delle idee di questa società, perché la Roma è un grande club, è come una famiglia. Qui c’è una cultura del lavoro e della vittoria e tutto questo mi ha fatto subito amare questo progetto".



SULL'INTERESSE GIALLOROSSO - "Quando ho saputo che la Roma era interessata a me ero davvero lusingato, perché è un onore essere un obiettivo di un club così importante".



GLI OBIETTIVI - "Il mio obiettivo è innanzitutto quello di inserirmi al meglio, poi voglio farmi trovare pronto ogni volta che l'allenatore avrò bisogno di me. Ma dovrò essere paziente, perché sono giovane, sono qui per imparare. Magari non giocherò subito alla prima partita, ma non sarebbe un problema perché sono qui per imparare, accanto a difensori come Fazio, Manolas e Juan Jesus, per citarne alcuni. Sono qui per imparare e sarò felice ogni volta che scenderò in campo".