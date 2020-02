La Lazio batte l'Inter, e il calciomercato. La squadra di Inzaghi è piena di campioni che è riuscita a trattenere. Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Sportiva, ha fatto i complimenti alla gestione di Lotito: "Se prendi gli 11 titolari della Lazio, vedi che sono costati meno di 100 milioni di cartellini. I meriti più grandi sono di Tare e Lotito. Inzaghi sta portando avanti un percorso intelligentissimo e bellissimo da vedere. Facciamogli i complimenti a prescindere da come andrà. L'Europa? Non so se l'hanno snobbata ma giocare una volta a settimana aiuta". Infine, Biasin ha rilasciato una battuta su Milinkovic: "Non se n'è andato a batter cassa, è rimasto lì e sta facendo il suo dovere. I campioni non sono forti solo sul campo, ma anche nella testa'.