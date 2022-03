Oggi è il settimo giorno di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia di Putin con un attacco militare. Ecco tutti i principali aggiornamenti di giornata.Lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine ha comunicato, questa mattina, che le forze russeCome si legge sulla pagina Facebook del ministro della Difesa di Kiev, "visto l'insuccesso della loro avanzata, i russi continuano a bombardare e sferrare attacchi missilistici su infrastrutture cruciali, al fine d'intimidire la popolazione civile, che e' coraggiosamente fianco a fianco delle Forze armate ucraine.Il ministro della difesa russo ha annunciato che l'esercito di Mosca ha preso la città di Kherson, nel sud dell'Ucraina.Nel suo primo discorso ufficiale sullo stato dell'Unione al Congresso, il presidente americano Biden ha attaccato il leader russo Putin:Pensava che avrebbe potuto entrare in Ucraina e che il mondo si sarebbe arreso, invece ha trovato un muro di resistenza".Le sirene d'allarme per gli attacchi aerei sono suonate in tutta la regione di Kiev, la capitale ucraina, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell'oblast di Chernihiv, e a Dnipro. Lo scrive su Twitter il Kyiv Independent.previsto per oggi, dovrebbe tenersi in Bielorussia: è quanto risulta da informazioni ottenute dalla Tass. Dopo il primo incontro avvenuto lunedì sul confine tra Ucraina e Bielorussia, questo dovrebbe aver luogo nell'area di Bialowieza, nella regione occidentale del Paese.sottolinea l'agenzia di stampa russa.L'esercito ucraino ha dato notizia dell'arrivo dei paracadutisti russi a Kharkiv con un comunicato su Telegram. "Le truppe aviotrasportate sono atterrate a Kharkiv nella notte eAl momento si registrano scontri tra gli invasori e gli ucraini".