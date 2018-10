Il 3 novembre ricorre l'anniversario di fondazione del Newell's Old Boys, nato 115 anni fa. Marcelo Bielsa, ex calciatore e allenatore della squadra argentina, ha fatto un grandissimo regalo al club che gli ha intitolato lo stadio di Rosario: un hotel dal valore di 2 milioni e mezzo di dollari, pari a 2 milioni e 150mila euro.



L'albergo di circa 2 mila metri quadrati (costruito con l'aiuto dello studio d'architetti di Maria Eugenia Bielsa, sorella del Loco) ospiterà il ritiro della squadra prima delle partite in casa con tanto di palestra, auditorium, sala video e un garage al coperto per il pullman. Bielsa non potrà presenziare all'inaugurazione perché è impegnato con il Leeds nella Championship inglese.