Le strade di Marcelo Bielsa e del Leeds si stanno separando. Secondo i media inglesi, l'allenatore argentino e il club del patron Radrizzani hanno deciso di lasciarsi in seguito alla crisi di risultati della squadra, culminata dalla sconfitta di oggi per 4-0 in casa contro il Tottenham allenato da Antonio Conte. Al posto de El Loco argentino è in arrivo il tecnico statunitense Jesse Marsch (ex Lipsia).