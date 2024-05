Milan, riecco Kalulu. Come cambia il mercato col suo rientro

, costellata da gravi problemi fisici che gli hanno consentito diil difensore classe 2000 infattidalla distorsione al ginocchio al ginocchio destro dello scorso 17 marzo, che aveva comportato pure una distrazione del legamento collaterale mediale. Il secondo stop di una certa serietà, unito a quello ancora più grave accusato durante il match col Napoli dello scorso 29 ottobre (lesione del tendine retto femorale sinistro, con conseguente operazione e stop di 4 mesi), che è andato ad aggiungersi al precedente problema muscolare di inizio settembre.Un rientro importante per le ultime quattro partite della stagione, ma, con l’ex Lione, che al termine della stagione saluterà Simon Kjaer - in scadenza di contratto - e che dovrà dare grande importanza in sede di mercato al rafforzamento del reparto difensivo., quando nella sorpresa generale rubò il posto di titolare a Romagnoli e formando con Tomori la coppia di centrali della conquista dello Scudetto in volata sull’Inter. Già nella passata stagione il suo rendimento era risultato più altalenante, anche in virtù dei ripetuti cambi di posizione ai quali lo ha sottoposto per necessità Stefano Pioli, che pur vedendolo come centrale lo ha spesso utilizzato come laterale difensivo destro in alternativa a Calabria e Florenzi.- occhio a Tiago Santos del Lille -. In questa direzione le candidature di Alessandro Buongiorno del Torino - che piace pure a Napoli e Tottenham - e di Lilian Brassier del Brest torneranno d’attualità, dopo i contatti avvenuti già nel mercato dello scorso gennaio.- Quel che appare più chiaro è che, arrivato per circa 500.000 euro nell'estate 2021 e legato al Milan da. I rumors circa la possibilità di ascoltare eventuali offerte provenienti dall'estero - con PSG e Bayern Monaco sulle sue tracce - per realizzare una significativa plusvalenza hanno perso di consistenza, in virtù dei tanti problemi accusati sul piano fisico dal giocatore francese. Desideroso al tempo stesso di rilanciare la propria carriera in maglia rossonera per ripartire da dove tutto si era interrotto.