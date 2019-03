La stanchezza. La poca brillantezza. Il fiato che diventa corto e le gambe che non girano più come prima. E' normale, è fisiologico. Ed è qui che un bravo allenatore deve sapere tirare fuori il meglio dal suo gruppo, dalla sua squadra, dai suoi ragazzi, soprattutto da quelli che hanno giocato meno. Nel Milan visto tra Lazio e Sassuolo, tanti sono i giocatori apparsi in deficit fisico: Bakayoko su tutti, ma anche Paquetá (che non si è mai fermato da quando è arrivato dal Flamengo), Calhanoglu, Suso, soprattutto Suso. Ora sta a Gattuso e alle sue riserve.



OCCASIONI DA PRENDERE - Nel calcio moderno le 'riserve' sembrano non esistere più, quasi quella parola fosse diventata un'offesa. Decidiamo di chiamarle così, però, in onore del film del 2000 con Keanu Reeves, "Le riverse" per l'appunto. Giocatori pronti a cogliere al volo la propria possibilità di mettersi in mostra, una seconda occasione da non fallire. Ed ecco, così devono fare quelli che, fino a oggi, si sono accomodati spesso e (mal)volentieri in panchina: Abate, Biglia, Borini, Castillejo, Conti, Cutrone, Laxalt e il rientrante Zapata. Tutti pronti, perché per la rincorsa Champions, ora che i rossoneri sono al terzo posto, serve il loro aiuto. TIRARE IL FIATO - Biglia per Bakayoko, Conti per Calabria, Laxalt per Rodriguez, Castillejo e Borini per entrambi gli esterni offensivi (con Calhanoglu che può fare eventualmente la mezzala per Paquetà), Cutrone per Piatek, Abate e Zapata pronti all'uso: una second unit che ora, nel momento decisivo, deve far sentire il suo apporto. Gattuso ha visto che manca brillantezza, di gamba e di pensiero, e pensa a un turnover per la sfida con il Chievo, con un occhio già all'Inter, derby decisivo. C'è bisogno di tutte le energie. E di tutti i giocatori. Anche delle 'riserve', soprattutto delle 'riserve'. quelle che applaudono e incitano i compagni da fuori, quelle pronte all'uso. E pronte a dire la loro.



