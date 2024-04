Biglietti Atalanta-Marsiglia: prezzi e come acquistarli

L'impresa con il Liverpool è ancora fresca ma all'Atalanta serve un altro colpaccio per approdare in finale di Europa League. In semifinale, i nerazzurri troveranno il Marsiglia. L'andata si disputerà in Francia il 2 maggio, il ritorno invece è in programma per giovedì 9 maggio, alle ore 21.



La caccia al biglietto per essere presenti al Gewiss Stadium sta per scattare. Per il momento, l’Atalanta non ha ancora comunicato le informazioni riguardanti i biglietti della partita contro il Marsiglia ma dovrebbe farlo nei prossimi giorni.