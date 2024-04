Biglietti Fiorentina-Bruges: prezzi e come acquistarli

11 minuti fa



Come l'anno scorso, la Fiorentina ha fatto strada in Conference League. La squadra di Italiano ha passato il turno con il Viktoria Plzen e ora si giocherà, contro il Bruges, l'accesso alla finale di Atene. Sono serviti i supplementari ai viola dopo 180' senza reti ma prima Nico Gonzalez e poi Biraghi hanno sigillato un successo fondamentale per il club e l'intero movimento calcistico italiano.



In semifinale, la Fiorentina giocherà l’andata in casa e il ritorno in trasferta in Belgio. Al Franchi si scenderà in campo giovedì 2 maggio, alle ore 21: sale l'attesa per il match e per i biglietti. La Fiorentina non ha ancora comunicato le informazioni riguardanti la vendita degli stessi ma lo farà nei prossimi giorni.