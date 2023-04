Sono in vendita dalle 12 di oggi, sul sito ufficiale del Milan e presso la biglietteria di Casa Milan e solo per i possessori della Carta Cuore Rossonero, i biglietti per Milan-Inter, Euroderby di andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio. l settore più economico (terzo anello blu e verde) costa 104 euro, mentre per assistere alla partita dal secondo anello rosso centrale bisogna sborsare 224 euro. Le tariffe massime sono per la tribuna d'onore rossa: 459 euro. Come spiega il club rossonero, in questa fase possono essere acquistati fino a 4 biglietti da chi è in possesso della carta Cuore Rossonero. L'eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo se ci saranno disponibilità residue.