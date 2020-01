Dopo la sconfitta di ieri il Napoli si prepara per tornare in campo. Lo farà tra soli quattro giorni nella durissima sfida all'Olimpico contro la Lazio.



Dopodiché sarà "solo" San Paolo. Il Napoli, infatti, giocherà tra le mura amiche per tre volte di fila, dato che martedì 14 gennaio ci sarà la gara contro il Perugia per gli ottavi di Coppa Italia, sabato 18 gennaio il match contro la Fiorentina, per poi chiudere contro la Juventus domenica 26 gennaio.



I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 gennaio 2020. Questi i prezzi di entrambe le partite:



NAPOLI-PERUGIA - Prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento):

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 7,00

Curve € 5,00.



NAPOLI-FIORENTINA - Prezzi ordinari:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00.