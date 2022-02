Un piccolo tifoso dello Swindon (club inglese militante in League Two) ha spedito al suo club del cuore una commovente lettera che ha fatto commuovere tutto il mondo del web: ''La mamma non può venire alle partite dello Swindon perché non ha i soldi per il cibo e deve pagare i miei pasti a scuola. Mi piace molto il giocatore Harry McKirdy. Un giorno verrà allo stadio. Joe, 6 anni e mezzo'.

Un messaggio vero e di speranza, sigillato in una busta contenente anche 26 centesimi.

Ora il club sta cercando di rintracciare Joe e portarlo allo stadio, vedere il suo ideale e vivere il suo sogno. Il calcio non è mai solo un gioco.