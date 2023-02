Il Bentegodi evidentemente deve ispirare. Dopo quello segnato qualche anno fa da Fabio Quagliarella, nella sua prima esperienza alla Samp, è arrivata un’altra prodezza da oltre 50 metri. L’ha realizzata Cristiano Biraghi, è valsa il 3-0 della sua Fiorentina sul Verona e si candida ad essere già uno dei gol dell’anno.



È il minuto 89: c’è un fallo su Mandragora. I gialloblù si attardano in proteste contro l’arbitro La Penna mentre al terzino e capitano viola scatta il pensiero stupendo. Vede Montipò fuori dai pali e quindi batte velocemente la punizione, cercando direttamente la porta. L’esecuzione è perfetta, il suo mancino scavalca il portiere e s’infila sotto alla traversa: un gol capolavoro. Facili i paragoni con quelli segnati da Mascara o da Verre, più recentemente, per non scomodare paragoni illustri con mammasantissima come Maradona che, sempre al Verona, segnò uno dei suoi gol più iconici in modo simile.



Per un gol del genere ci viole anche un’esultanza adeguata. Biraghi dopo la rete è corso sotto la curva dove erano stipati i supporter viola e ha sfidato anche i tifosi del Verona, provocandoli. Il gesto non è piaciuto ai giocatori dell’Hellas. Ne è nato un parapiglia in una gara d’altronde importante e nervosa per lunghi tratti. E pensare che le due tifoserie sono anche gemellate…