Verona-Fiorentina 0-3Terracciano 6,5: impegnato quel tanto che basta per garantire l'imbattibilità della propria porta.Dodò 6,5: una partita di alti e bassi, ma nel complesso più che sufficiente. Bene la fase offensiva, con molta spinta sulla sua fascia e numerosi sovrapposizioni. Qualche errore in fase difensiva.Martinez Quarta 6,5: partita ordinata e sul pezzo. Attento dall'inizio alla fine.Igor 7: stacca su ogni pallone e chiude bene gli spazi. Si fa vedere anche in avanti con qualche galoppata delle sue.Terzic 6: una partita sufficiente, anche se poteva fare meglio soprattutto in fase offensiva.(dal 35' s.t. Biraghi 7: segna un gran gol da centro campo, da palla da fermo, sfruttando una dormita della difesa avversaria.)Mandragora 7: gara giocata ad alti ritmi. Nel vivo dell'azione e propositivo negli spazi. Buone anche un paio di sue conclusioni.Amrabat 6,5: tiene bene il centrocampo, anche se ci si aspettava quel passaggio in più nella trequarti avversaria, che lui ha nelle sue capacità.(dal 20' s.t. Castrovilli 6,5: entra bene. Sta ancora recuperando.)Barak 7,5: segna il gol del vantaggio e si prende subito in mano la partita. Qualche affaticamento nella ripresa, ma è comprensibile.Gonzalez 7: nel primo tempo è quasi sempre devastante appena prende palla. Tocchi veloci e conclusioni anche da fuori.Cabral 7,5: segna il secondo gol e si prende giustamente il merito di una gara giocata in modo molto positivo.(dal 20' s.t. Jovic 5: entra ma è praticamente un fantasma.)Ikone 7: i primissimi minuti sono così così, poi prende confidenza con l'avversario e si butta bene negli spazi. Serve l'assist al bacio per Barak dopo una bella cavalcata sulla fascia.(dal 35' s.t. Saponara: s.v.).All. Italiano 7: Fiorentina che non soffre molto e che costruisce molto bene. In continuità con la gara di coppa.