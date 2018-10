Al suo cospetto,- sì, quello di Goal! - potrebbe quasi impallidire., al di là di ogni retorica. Forse solamentegli farebbe abbassare lo sguardo. In un anno e un mese, 'Biro' è passato dalla Serie B - e quella che sembrava ormai la sua categoria dopo la retrocessione con il Pescara -. E poi le mani al cielo, come il compagno Pezzella qualche giorno prima:- Era agosto del 2017, Pantaleo Corvino alza la cornetta e chiama l'amico, nonché agente, Mario Giuffredi:. Il DG della Fiorentina accetta, è un prestito con obbligo di riscatto. "", ammise il ragazzo. E sulla stessa tratta arrivò anche Vincent Laurini, in extremis, per colmare le lacune di Tomovic: il francese, però, avrebbe trovato sulla sua strada Nikola Milenkovic.- Non è stato tutto rose e fiori, no.. Tra una chitarra e un mate, 'El Pata' raccolse due strafalcioni tecnici di Biraghi e piegò la Fiorentina con un perentorio 2-1 al 'Bentegodi'. "Non posso accettare che venga tirata in ballo la mia famiglia - si sfogò il difensore dopo quella partita -. Ecco, per me questi non sono tifosi, né della Fiorentina né di altre squadre. Quello che mi ha fatto sbottare è ciò che ha scritto una persona verso la mia famiglia,".- Da lì, tutto è cambiato.. Lui, come Pioli, come tanti altri fiorentini.. "Se ho fatto tutto questo - ha commentato a caldo dopo la rete alla Polonia - è anche merito suo", perché la forza interiore in quel ragazzo che ha lavorato lontano dai riflettori è stata importante. Come gli insegnamenti toccati con mano in quelle settimane, in questi mesi.- Pioli cambiò tutto: Biraghi sale, Milenkovic resta.. Cristiano parte dietro Criscito ed Emerson, in due giorni di ritiro a Coverciano se li mangia e prende il posto da titolare: il CT lo apprezza per le sue peculiarità balistiche, oltre alle caratteristiche di gioco. Deve migliorare in difesa, certo.