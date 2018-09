Cristiano Biraghi ha finalmente coronato il sogno di una convocazione ufficiale con la Nazionale maggiore dopo per tre volte era stato convocato per degli stage. Prima Prandelli nel 2014 poi Ventura ed infine anche Di Biagio lo avevano voluto visionare, ma c’è voluto Mancini per sceglierlo in vista di due partite ufficiali degli azzurri. Biraghi quest’anno ha rotto anche un incantesimo che durava dall’inizio della sua carriera professionista: per la prima volta in carriera riparte con la stessa maglia dell’anno precedente. Lo racconta TuttiTalenti.it.