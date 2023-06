(ANSA) - LONDRA, 08 GIU - Il West Ham ha condannato il comportamento di alcuni suoi tifosi che, nel corso della finale di Conference League contro la Fiorentina, hanno lanciato in campo oggetti di ogni tipo, ferendo alla testa il capitano della Viola, Cristiano Biraghi. Gli incidenti dentro lo stadio di Praga hanno fatto seguito ai tafferugli registrati prima della partita, che avevano portato all'arresto di 16 tifosi italiani, accusati di aver aggredito un gruppo di supporters degli Hammers all'esterno di un bar della capitale ceca. In una nota diffusa dopo la finale, il West Ham ha affermato che "un piccolo numeroso di suoi tifosi non hanno rappresentato in alcun modo i valori della nostra squadra né della stragrande maggioranza dei nostri sostenitori".