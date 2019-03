Il giocatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Cristiano Biraghi sta parlando in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, dove gli Azzurri stanno preparando le due gare valide per le qualificazioni a Euro 2020 contro Finlandia e Liechtenstein.



CORI A CAGLIARI - "Questi cori e questi atteggiamenti, in generale, purtroppo nel 2019 non si possono più accettare, macchiano uno sport bellissmo che è seguito da tanti bambini. Devono pensare che danno un cattivo esempio ai bambini: se vogliamo un Paese migliore, dobbiamo dare il buon esempio. Purtroppo il diritto di parola a volte crea problemi"



LO SPAZIO IN NAZIONALE - "Indossare la maglia della Nazionale è un onore, rappresentare la propria Nazione in uno sport così importante è una cosa stupenda"



RIPARTIRE DAL SUO GOL - "Quel gol è stato importante per la squadra ed è quello che conta, poi ovviamente c'è la gioia personale. Non segnando molto, farne uno così importante è stato eccezionale"



IN ITALIA NON SI SA DIFENDERE - "Io parlo per me, ogni giorno lavoro per migliorare. Ogni giocatore ha delle caratteristiche, i lati negativi lavorando si possono limare però è difficile che diventino come quelli positivi. Io prediligo la fase offensivo ed è normale che lavori anche su quella. A questi livelli si deve essere completi"



IL RUOLO A SINISTRA - "Mister Mancini è stato bravo nel riuscire ad adattare tutte le caratteristiche dei suoi giocatori in un gioco collettivo di squadra. Per me così va bene, le mie caratteristiche migliori risaltano, ma credo sia congeniale a tutta la squadra"



JUVE-FIORENTINA FEMMINILE ALLO 'STADIUM' - "Da giocatori della Fiorentina seguiamo molto il calcio femminile e la Fiorentina Women's, a Firenze sono davvero sentite queste ragazze. Questo sport prima non era tanto riconosciuto e adesso giustamente lo è, tifiamo per loro e per il movimento femminile"



CONCORRENZA - "Più concorrenza c'è, più il rendimento si alza. Rappresentiamo tutti una Nazione e un obiettivo, è un modo per aiutarsi l'uno con l'altro. Lottiamo tutti per una Nazione. Ora ci siamo io e Spinazzola, l'altra volta c'erano Criscito ed Emerson, meglio tanti che pochi" MESSA PER ASTORI - "Una cosa riservata, preferisco tenere le emozioni riservate. Mi viene difficile parlare di Davide"



FIORENTINA - "Giocare in Nazionale è importante e lo è distinguere il lavoro con il club. Nella Fiorentina è un momento particolare, non è il miglior momento che stiamo passando, pensiamo solo al campo. Non ci toccano le vicende extracampo"



LA CRESCITA - "Nei momenti di difficoltà sei solo con i campo, poche persone rimangono. Devi credere sempre in quello in cui si credeva da bambini. E serve anche un po' di fortuna, sono arrivato alla Fiorentina durante una rifondazione, magari non c'era in giro tanto a livello di terzini sinistri in quel periodo: Pioli è stato bravo a lavorare su di me mentalmente, tatticamente e tecnicamente"



TORNARE A UDINE - "Udine è normale che per noi viola sia un solo pensiero, purtroppo è una città dove abbiamo un ricordo negativo. La vita va avanti, è importante ricordare Davide solo riuscendo a continuare il suo percorso di vita, i suoi valori devo portarli avanti perché a me personalmente ha fatto crescere tanto"



PREOCCUPAZIONI FINLANDIA - "Sarà una partita difficile, le squadre nordiche sono rognose. Noi siamo l'Italia, giochiamo in casa e speriamo che ci siano tanti tifosi. Faremo la partita e a tutti i costi cercheremo di fare risultato"



CHIESA - "Ha qualche problemino, ma è normale convivere con i fastidi fisici. Mercato? Ma vi pare che noi calciatori a marzo pensiamo al mercato? Siamo a marzo e alla Fiorentina dobbiamo mettere a posto una situazione che non va bene in classifica"



PREPARAZIONE NAZIONALE - "Uguale a quelle precedenti, per noi non ci sono amichevoli. Sono sempre delle finali, è normale dove si fa sul serio"