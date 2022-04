Un italiano in Turchia. O meglio, il terzo. Perché al Karagümrük c'è una vera e propria colonia tricolore: dopo Viviano e Borini, a gennaio è arrivato anche, dal Genoa in prestito secco. Qualche allenamento per convincere tutti che lì dietro una maglia da titolare è la sua: otto partite su tredici da quando è lì, ne ha saltate due per un problema fisico e una sola per scelta tecnica (in panchina).- ho trovato qualcuno che conoscevo già. Sta andando molto bene"."Qui mangiano cibi molto, molto speziati. Con Viviano cerchiamo spesso ristoranti italiani o comunque più europei, alla fine Istanbul è una città dove si può trovare ogni cosa"."Si parla molto italiano, ma a comandare è l'inglese. L'allenatore parla solo turco però ha un interprete che ci traduce tutto in inglese, io mi faccio dare una mano da Borini che lo parla perfettamente"."E' una lingua difficilissima, non c'è nessun tipo di collegamento né con l'inglese né con l'italiano. Ho imparato qualche parola di vita quotidiana: 'grazie', 'buongiorno'..."."Inizialmente era la salvezza, ora vogliamo chiudere al meglio il campionato e, perché no, provare ad andare in Europa dopo l'eliminazione ai quarti dalla coppa: finché la matematica non ce lo vieta siamo ancora in corsa. Dobbiamo provare a vincerle tutte"."Sono rimasto sorpreso dalla qualità che c'è in questa squadra, ma se devo fare un solo nome dico Emre Mor: è un ragazzo che ha numeri davvero importanti, in Serie A potrebbe fare benissimo"."La mia famiglia è sempre stata giallorossa, dai miei nonni ai miei genitori e fratelli. Così anch'io sono sempre stato della Roma, è la squadra della mia città"."A quello ci pensano i mei fratelli, giocano tutti nella squadra del quartiere. Siamo sette maschi e due femmine: crescere con otto fratelli è bellissimo, ognuno ha un carattere diverso dall'altro e si vede una stessa cosa da più punti di vista. So che ci sarà sempre qualcuno di loro a darmi una mano, qui in Turchia per esempio c'è uno dei miei fratelli che sta studiando fisioterapia"."Devo tutto a loro, sono persone fantastiche e non so come siano riusciti a crescere nove figli tutti con la testa sulle spalle, riuscendo a darci la cultura del lavoro ed un certo tipo di educazione"."Ti assicuro che a casa Biraschi la qualità non manca, ma per arrivare in alto bisogna fare sacrifici e rinunce che alcuni non sono stati in grado di fare"."Per me che sono cresciuto nel suo mito è stato qualcosa di fantastico, a fine partita mi è scesa qualche lacrima. Sì, ho anche pianto. A fine partita anche gli altri ragazzi erano commossi. Mi era capitato spesso di andare a vedere la Roma allo stadio, ma quale giorno, guardando le tribune dal campo, sentivo che c'era qualcosa di diverso. L'Olimpico era pieno come non l'avevo mai visto, era una situazione surreale"."No, non non volevo disturbarlo. Insieme ai miei compagni siamo rimasti in campo per sentire il suo discorso"."Certo, è una parte del mio cuore e spero si riesca a salvare"."Ci siamo già trovati altre volte in situazioni simili, ma la forza di questa squadra è quella di fare miracoli e uscire a testa alta dalle difficoltà. Inoltre il Genoa ha dei tifosi fantastici che spingono dal primo all'ultimo minuto, il loro entusiasmo può diventare decisivo"."Dopo tanto tempo lì avevo capito che era la soluzione migliore sia per me che per la società. Allontanarci per un po' andando via in prestito. E' stato un momento che mi ha fatto male perché sono andato via in una situazione di classifica complicata, ma un giorno spero di tornare"."Sì, perché sono ancora di proprietà del Genoa e vorrei tornare per quello che mi hanno dato la società e i tifosi. Lì ho vissuto emozioni che non ho mai avuto da nessun altra parte"."L'ho sempre visto come una persona fantastica, purtroppo non è riuscito a trasmettere il suo calcio anche se le sue idee di gioco mi piacevano. Non era una situazione facile, ha avuto un calendario complicato e quando non si vince per un un po' si entra in un vortice dal quale è difficile uscire"."Un momento impossibile da dimenticare. Quando il mister mi ha detto che dovevo entrare stavamo vincendo 3-1 e io ho pensato 'Io?!'. Mi sentivo spaesato, ma ero consapevole di aver realizzato il sogno di una vita. La mia famiglia a guardarmi in tv e io in campo contro la Juve"."Ne ho affrontati tanti fortissimi, ma quello che mi ha impressionato di più è Douglas Costa. Quando giocavamo a tre io ero un po' più al lato e mi capitava spesso di marcare gli esterni: posso dirvi che lui ha una velocità nello stresso impressionante, non facevi neanche in tempo a girarti che già era passato dietro"."Io non particolarmente ma c'è uno dei miei fratelli, quello che vuole aprire un centro di fisioterapia, che prima di ogni partita mi chiede di prendergli una maglia. Ne avrò prese 150/200, ma ce l'ha tutte lui nell'armadio"."Ho provato a prendere quella di Totti il giorno del suo addio, probabilmente quella me la sarei tenuta. Sarebbe andata bene anche quella di un altro giocatore della Roma perché avevano tutte un logo particolare per l'occasione, ma non l'ho scambiata con nessuno perché quelle maglie sarebbero andate in beneficenza".