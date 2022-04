Sale la febbre per la volata scudetto. Per la partita tra Milan e Genoa i tifosi rossoneri rispondono presenti e pronti a sostenere la squadra in un match fondamentale, nonostante gli ultimi passi falsi. Secondo quanto appreso, infatti, la società rossonera ha venduto fino a questo momento circa 65.000 biglietti. Si va quindi verso il quasi il tutto esaurito.