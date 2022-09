L’ultimo anno deve essere stato duro perLa chiamata di una grande realtà del calcio europeo come lo, i primi successiGiorni, settimane di preoccupazioni in cui, forse per la prima volta per uno come lui,L’addio all’Ucraina e il ritorno in Italia sono stati passi obbligati ma certo non meno sofferti. All’ex Sassuolo ora però inizia a mancare il campo e alla Serie A uno che fa giocare bene le sue squadre serve sempre come il pane.- Ecco perché, con i primi scricchiolii delle panchine, il suo nome è tornato sulle cronache. Illo aveva posto come obiettivo numero uno per il post, ilaleggia sempre come possibile ipotesi, ma anche apprezzamenti da piazze ancora più grandi di certo non mancano. Il punto è capire cosa voglia lui, De Zerbi.E capire ora che tipo di allenatore sia. Le cosiddette piccole fanno ancora al suo caso oppureAi rossoblù ha detto di no, al Monza potrebbe rispondere in modo eguale. E poi, qualora fosse esonerato, il papabile sostituto potrebbe essere. De Zerbi quindi vorrà calarsi in realtà del genere nei prossimi mesi oppure aspettare la chiamata di una big?- Posto che a Roma e Milano, sponda rossonera, le panchine sembrano belle salde,. C’è ildove ha giocato e gode di grande stima di. I primi rumors erano partiti maCi sono poi, un po’ in difficoltà ma cone che rappresenterebbero salti in aria carpiati per lui. Insomma è tempo di scelte in casa De Zerbi: prendere il primo treno o aspettare che passi quello ad alta velocità.- Lui intanto s’informa, si aggiorna e va a “scuola” dal migliore. Risale a qualche giorno fa infattiSeduti allo stesso tavolo ci sono grandi allenatori e aspiranti tali. Con lui,, che potrebbe essere il suo vice nella futura carriera da mister, e altri protagonisti meno noti del nostro calcio come Antonio, tattico della Nazionale die della Juve di. A fare da maestro di cerimonie, e a postare la foto su Instagram, è statoTra un piatto e l’altro scontato si parlasse anche di calcio e di cercare di carpire quanti più segreti da un totem del gioco. Tra Pep e Roberto il feeling c’è da tempo. L’ex Barcellona ha lodato spesso il suo modo di far giocare le squadre, mentre di De Zerbi è famosa la frase secondo cui sia "". Per ora i due si incontrano nei ristoranti, ma la speranza è che possano presto sfidarsi nei campi europei.